Bakan Tekin: 15 bin yeni öğretmenin atama sonuçları için tarih verdi

11:3417/11/2025, Pazartesi
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "15 bin yeni öğretmenimizin ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız." ifadelerini kullandı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin gündeminde olan yeni öğretmen atamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."



#MEB
#atama sonucu
#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanı
