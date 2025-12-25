Bakan Tekin öğrencisi tarafından vurulan okul müdürü ile görüştü

Mersin’in Anamur ilçesinde bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Olay, ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, okul müdürü Ender Kara, geçtiğimiz hafta elektrikli bisikletle okula gelen öğrenci M.K.’yi uyardı.

Uyarının ardından 22 Aralık’ta okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan okul müdürü Kara’ya ateş etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından M.K. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. M.K.'nin babası Y.K. de (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.