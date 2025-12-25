Bakan Tekin öğrencisi tarafından vurulan okul müdürü ile görüştü

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12) tüfekle vurarak ağır yaraladığı okul müdürü Ender Kara (39), yoğun bakımdan çıktı. Normal servise alınan Kara'yı, Mersin Valisi Atilla Toros ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü.
Mersin’in Anamur ilçesinde bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Olay, ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, okul müdürü Ender Kara, geçtiğimiz hafta elektrikli bisikletle okula gelen öğrenci M.K.’yi uyardı.
Uyarının ardından 22 Aralık’ta okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan okul müdürü Kara’ya ateş etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ender Kara, ilk müdahalenin ardından Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
BABA-OĞUL TUTUKLANDI
Olayın ardından M.K. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. M.K.'nin babası Y.K. de (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Olay ile ilgili soruşturma sürerken, karaciğeri parçalanan Ender Kara ameliyat edildi. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Kara, bugün normal servise alındı.
Mersin Valisi Atilla Toros, servise alınan Ender Kara'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü. Bakan Tekin, müdür Kara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.