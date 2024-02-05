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Bakan Tekin üç ülkenin Ankara büyükelçisini kabul etti: Eğitim alanında iş birliği ele alındı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan, Kazakistan ve İngiltere'nin Ankara büyükelçilerini makamında kabul etti. Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerde eğitim alanında yapılan iş birlikleri ele alındı.

18:24 - 5/02/2024 Pazartesi
AA
Bakan Tekin Suudi Arabistan, Kazakistan ve İngiltere büyükelçileri ile birlikte.
Bakan Tekin Suudi Arabistan, Kazakistan ve İngiltere büyükelçileri ile birlikte.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan, Kazakistan ve İngiltere'nin Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tekin, ilk olarak Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile makamında bir araya geldi.

Bakan Tekin sonrasında, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i de kabul etti.

Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerde eğitim alanında yapılan işbirliği konuları ele alındı.


#Yusuf Tekin
#Suudi Arabistan
#Kazakistan
#İngiltere
#Ankara
#Milli Eğitim Bakanlığı
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