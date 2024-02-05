Bakan Tekin üç ülkenin Ankara büyükelçisini kabul etti: Eğitim alanında iş birliği ele alındı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim- öğretim sürecinin herkesin destek olması gereken bir süreç olduğunu belirterek, "Yerel yönetim seçimleri yaklaşıyor. Ben yerel yöneticilere, yönetimlere aday olan arkadaşlardan eğitim öğretim süreçleriyle ilgili projelerini kamuoyuyla paylaşmalarını ve bu sürece destek olmalarını istiyorum" dedi.