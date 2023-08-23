Bakan Tekin yeni eğitim öğretim yılında hayata geçecek uygulamaları açıkladı

“Eğitim ve öğretim sürecine hazırlık dönemine ilişkin genelgeden hareketle genel anlamda Türkiye’deki eğitim ve öğretim sürecini ilgilendireceğine inandığım birkaç hususun da altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu, obezite ve dijital bağımlılık şu anda çağımızın önemli problemlerinden bir tanesi. Biz bu gönderdiğimiz genelgede valilerimizden, il milli eğitim müdürlerimizden ve öğretmenlerimizden bir ricamız var. O da şu, okul bahçelerimizin lütfen öğrencilerimizin hem dijital bağımlılıklarının azaltılacağı, hem gündelik aktivitelerini yapabilecekleri oyun alanlarına, bu oyunların bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürel mirasımıza yansıtacak oyunlarla bezenmiş bir şekilde okul bahçelerimizin etkili bir şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz. Bunun için bakanlık merkez teşkilatından destek talepleri olan okullarımıza destekler vereceğiz. Arzumuz çocuklarımızın hem sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim alması, hem bedensel sağlıklarını düzgün bir şekilde gerçekleştirebilmiş olmamız, hem de dijital bağımlılıkta çocuklarımızın teneffüste elektrik ortamlardaki kendi ruhsal ve zihinsel sağlıklarını sıkıntıya sokabilecek olan bağımlılıklarından bir nebze de olsun kurtulabilmiş olmalarını istiyoruz”