Bakan Tekin yeni eğitim öğretim yılında hayata geçecek uygulamaları açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Deprem bölgesiyle ilgili 3 aşamalı projeksiyon
Obezite ve dijital bağımlılığın önlenmesi
"Sosyal medya üzerinden ödev vermenin önüne geçilecek"
Sosyal medya üzerinden verilen ödevlerin çocukları dijital bağımlılığa ittiği yönünde velilerin şikayetleri olduğunu söyleyen Bakan Tekin, “Bu vesileyle şunu özellikle istirham ediyoruz, genelgemizde de var. Velilerimizin çokça şikayet ettiği konulardan bir tanesi öğretmen arkadaşlarımızın sosyal medya uygulamaları üzerinden öğrencilerimizi ödevlendirmeleri. Bunun da öğrencilerimizin, çocuklarımızın dijital bağımlılıklarını olumsuz şekilde etkilediğini hissettik, gördük. Bize gelen eleştiriler doğrultusunda bunun da tedbirini aldık” şeklinde konuştu.
"Öğrencilerin sınıflara telefonla girmelerinin önüne geçilecek"
Çocukların okulda cep telefonuyla çok zaman geçirdiğini söyleyen Bakan Tekin, “Bir diğer husus çocuklarımızın okullarda GSM cihazları, cep telefonlarıyla çok fazla vakit geçirdiklerinden hareketle önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bunu zorunlu kılmamakla beraber bunun teşvik edilmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımızın dersliklere cep telefonu sokmamalarını, sokmayacak şekilde tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz. Bunu da genelgemizde zikretmiş olduk” dedi.
"Çocuklar kendi kültürlerini öğrenecek"
Bakan Tekin 2017 yılında yapılan müfredat değişikliğinde hayata geçirilen şehrimizi tanıyalım ünitesinin öğretmenler tarafından aktif olarak kullanılmasını istedi. Bunu çok önemsediklerini söyleyen Bakan Tekin, “Bir başka husus, çok önemsediğim hususlardan bir tanesi. Daha önce 2017 müfredat değişikliği sürecinde kazanımların içerisinde seçilmiş bir ders olarak şehrimizi tanıyalım ünitemizi koymuştuk. Bunu çok önemsiyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadıkları şehrin geleneklerini, kültürünü, doğasını, tarihi dokusunu, kültürel mirasını yaşaması, öğrenmesi, bilmesi açısından öğretmenlerimizden rica ediyoruz, bu ünitenin aktif bir şekilde kullanılması ilin bu anlamdaki mirasının çocuklarımıza yansıtılmasında özellikle istirham ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
"Öğrencilere 500 milyon kitap dağıtılacak"
Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere yaklaşık 500 kitap dağıtılacağını söyleyen Bakan Tekin, “Bunun gibi yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin tedbirlerimizi sıraladık. Birkaç tanesini daha söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi öğrencilerimize yaklaşık 500 milyon adet kitap dağıtıyoruz. Dolayısıyla bu kitaplarımızın da bir şekilde sene sonu itibariyle değerlendirilmesi açısından okullarımızdan rica ediyoruz, bu kitapların öğrencilerimizden tekrar sene sonu iade olarak alınmasını önemsiyorum” dedi.