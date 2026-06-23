Bakan Tekin'den eğitim diplomasisi: Rusya ve Mısır büyükelçilerini kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Vershinin’i kabulünde, Türkiye ile Rusya arasında eğitim alanındaki iş birliği ele alındı. İki ülke arasında müzakereleri devam eden ‘Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması’nın imzalanmasının, Türkiye-Rusya arasındaki eğitim ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulanan görüşmede, hayata geçirilebilecek ortak çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Mısır ile eğitim alanında iş birliği

Bakan Tekin’in Mısır Arap Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Badawi’yi kabulünde de iki ülke arasında eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve eğitim kurumları arasındaki doğrudan temasların güçlendirilmesi konuları ele alındı. Bu kapsamda atılabilecek adımların, iki ülke arasında eğitim alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edilen görüşmede, köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının eğitim alanındaki iş birliğine de olumlu yansıdığı vurgulandı.

Eğitim içeriklerinin güçlendirilmesine değinildi

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin ortak tarihî ve kültürel mirasını yansıtan eğitim içeriklerinin güçlendirilmesinin önemine değinildi. Bu çerçevede, öğretim materyallerinde iki ülkeye ilişkin olumlu algının desteklenmesi, karşılıklı anlayışı ve dostluğu pekiştirecek içeriklerin teşvik edilmesi ile eğitim alanındaki iş birliğinin toplumlar arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Tekin, Türkiye ile Mısır arasında eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtirken Büyükelçi Badawi de iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların eğitim alanındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine sağladığı katkıdan duydukları memnuniyeti ifade etti.



















