Bakan Tunç '81 ilde başlıyor' diyerek duyurdu: Gayrimenkul değerleme alanında yeni uygulama hayata geçirildi

"Bugün itibarıyla da gayrimenkul değerleme alanında özel hukuk tüzel kişilik bilirkişi uygulaması bütün ülke genelinde başlamış oluyor. 2016 yılında 6754 sayılı sayılı 'Bilirkişilik Kanunu'nda, bilirkişilik yeniden düzenlenmişti. Bu düzenleme kapsamı içerisinde, tüzel kişiler tarafından da bilirkişilik yapılabileceği hususu kanunumuzda yer almıştı. Özel hukuk tüzel kişileri de bundan sonra bilirkişi olarak mahkemelerimiz tarafından tayin edilebilecek. Bugün itibarıyla tüm ülke genelinde bu uygulama başlamış oluyor. Bilirkişilik müessesesi yargımız açısından çok önemli. Maddi gerçeğe ulaşabilmek için mahkemelerimiz, teknik konularda ve uzmanlık gerektiren konularda bilirkişiye başvuruyorlar. Bilirkişilerin verdiği raporlar doğrultusunda da mahkemelerimiz karar veriyor. Bilirkişilik müessesesine önem veriyoruz. Bilirkişilik müessesesi ne derece kaliteli olursa ortaya çıkacak yargı kararları da o derece kaliteli olur"