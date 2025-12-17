Bakan Tunç: Devletimize diz çöktürmeyi amaçlayan şer yapılara fırsat vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında milletin ortak iradesinin hukuk ve demokrasi dışı tüm girişimleri boşa çıkardığını belirterek, vesayetçi zihniyetin ülkenin büyümesini ve güçlenmesini engellemeye yönelik operasyonlar yürüttüğünü ifade etti. Bakan Tunç, 17-25 Aralık sürecini bu operasyonlardan biri olarak nitelendirdi.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile milletin desteği sayesinde bu girişimlerin boşa çıkarıldığını belirten Tunç, "Bugüne kadar milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlere, milletimizin geleceğini elinden almaya kalkışanlara, devletimize diz çöktürmeyi amaçlayan şer yapılara ve girişimlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz" ifadelerinde bulundu.