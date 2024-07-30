Bakan Tunç duyurdu: Yargı Reformu Strateji Belgesi vatandaşların önerilerine açıldı

"Vatandaşlarımız yargıyla ilgili karşılaştıkları problemleri, görüş ve önerilerini bizlere gönderebilirler. Bu anlamda yargı reformuyla ilgili biz Adalet Bakanlığının sayfasında ilgili bir web sayfası açtık, oradan görüşlerini ifade edebilirler. Yurt içi ve yurt dışından, 85 milyon, tüm vatandaşlarımız

adresinden bizlere görüş ve önerilerini sunabilir"