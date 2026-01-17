Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Tunç: Eşine şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

Bakan Tunç: Eşine şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

15:2817/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Bakan Tunç Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Tunç Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" dedi.



#sanal medya
#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu