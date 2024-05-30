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Bakan Tunç: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı

İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’nın kamuoyuna yansıyan görüntüler nedeniyle yetkisi alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar” dedi. Olayla ilgili olarak HSK tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

Pınar Görgü
12:38 - 30/05/2024 Thursday
Güncelleme: 13:57 - 30/05/2024 Thursday
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.


Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.


Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır"

Ne olmuştu?

İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un adliyede silahlarla fotoğrafları basına yansımıştı.


#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu
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