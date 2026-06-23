Bakan Uraloğlu duyurdu: 11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçti

Bölgede bulunan 7 gemide görev yapan 177 vatandaşın güvenliği için gerekli tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek Körfez’den ayrıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’ndaki Türk gemilerle ilgili son duruma ilişkin bilgi verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz.
Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı.
Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor.
Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz"
#Hürmüz Boğazı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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