Bakan Uraloğlu GSM operatörleriyle görüşecek: 'Gereğini yapacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Uraloğlu’nun bugün 14:00’te İstanbul’da operatör temsilcileriyle bir toplantı düzenleyeceğini aktardı.

Operatörler ise tepkilerin ardından müşterilerinin acil ihtiyaçları için ücretsiz internet, SMS ve konuşma hediyelerini hatlara tanımladı.