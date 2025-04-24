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Bakan Uraloğlu GSM operatörleriyle görüşecek: 'Gereğini yapacağız'

Bakan Uraloğlu GSM operatörleriyle görüşecek: 'Gereğini yapacağız'

12:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrasında yaşanan iletişim sorunları nedeniyle GSM operatörlerinin yetkilileriyle toplantı yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Uraloğlu’nun bugün 14:00’te İstanbul’da operatör temsilcileriyle bir toplantı düzenleyeceğini aktardı.

Uraloğlu, toplantıda yaşanan sorunun sebepleri hakkında şirketlerden bilgi isteyecek.

Operatörler ise tepkilerin ardından müşterilerinin acil ihtiyaçları için ücretsiz internet, SMS ve konuşma hediyelerini hatlara tanımladı.




#GSM
#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
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