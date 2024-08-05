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Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

19:25 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:07 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, "Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz. Tam istediğimiz sonucu almış değiliz." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.

2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde getirilen ve kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilen yasağa ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

"Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

Instagram neden kapanmıştı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında, 2 Ağustos itibarıyla Instagram’a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; “uyuşturucuya yönlendirme”, “çocuğa karşı cinsel istismar, “intihara sevk etme”, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”, “yağma ve nitelikli yağma”, “soykırım suçu”, “devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz” dedi.



#Instagram
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Abdülkadir Uraloğlu
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