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Bakan Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 50 şüpheliden 30'unun tutuklandığını duyurdu.

15:50 . 27/07/2023 Perşembe
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 50 göçmen kaçakçısı yakalandı.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız"
ifadelerini kullandı.





#Kaçak göçmen
#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
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