Bakan Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiği, söz konusu bölgede yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 892'ye yükseldiği bildirildi. 2015'ten bugüne kadar paketlenen terörist sayısı 38 bin 235'e ulaştı.