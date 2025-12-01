Bakan Yerlikaya duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da “Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Bakan Yerlikaya konuşmasında "Aydınlatma oranımız yüzde 99,8. Kişilere karşı işlenen on önemli suçta da düşüş. Kasten yaralama yüzde 9,1 ve kasten öldürme de yüzde 6 oranında azaldı. " dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı 2025 yılı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur." dedi.
"Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Örgüt mensupları ikna yoluyla gelip teslim oluyor. 2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur.
Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında, terörle mücadele kapsamında, 14’ü büyük, 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir."
328 SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
"2025 yılında 328 organize suç çetesi çökertildi. 1934 şahıs bu kapsamda yakalandı."