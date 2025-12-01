Bakan Yerlikaya duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim oldu

"Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Örgüt mensupları ikna yoluyla gelip teslim oluyor. 2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur.

Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında, terörle mücadele kapsamında, 14’ü büyük, 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir."