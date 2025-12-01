Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim oldu

Bakan Yerlikaya duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim oldu

11:551/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
"2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur."
"2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da “Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Bakan Yerlikaya konuşmasında "Aydınlatma oranımız yüzde 99,8. Kişilere karşı işlenen on önemli suçta da düşüş. Kasten yaralama yüzde 9,1 ve kasten öldürme de yüzde 6 oranında azaldı. " dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı 2025 yılı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur." dedi.


Yerlikaya'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Örgüt mensupları ikna yoluyla gelip teslim oluyor. 2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur.


Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında, terörle mücadele kapsamında, 14’ü büyük, 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir."


328 SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ


"2025 yılında 328 organize suç çetesi çökertildi. 1934 şahıs bu kapsamda yakalandı."




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir’de bugün su kesintisi var mı? İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler