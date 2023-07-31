|
Gündem

Bakan Yerlikaya paylaştı: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde asayiş toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde asayiş toplantısı yaptı. Esenyurt'taki tekel bayinde yaşanan vahşeti yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantıya dair görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

15:46 . 31/07/2023 Monday
Yeni Şafak
İstanbul Valisi Davut Gül (solda) -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (orta) -İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağda)

İstanbul Valisi Davut Gül (solda) -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (orta) -İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağda)

İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayinde yaşanan 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı ve 3 kişinin gözaltına alındığı silahlı saldırı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Olay sonrası gelişmeleri yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'la İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde asayiş toplantısı yaptı.

Toplantıya dair bir görüntü paylaşan Bakan Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte Asayiş toplantısı yaptık" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu.

Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.A'yı da gözaltına almıştı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#istanbul
#ali yerlikaya
#içişleri bakanlığı
#Davut Gül
#zafer aktaş
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açık öğretim kayıt işlemleri için heyecanlı bekleyiş! AÖL MEB açık lise kayıtları ne zaman?