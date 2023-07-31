Bakan Yerlikaya paylaştı: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde asayiş toplantısı

İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayinde yaşanan 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı ve 3 kişinin gözaltına alındığı silahlı saldırı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Olay sonrası gelişmeleri yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'la İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde asayiş toplantısı yaptı.

Toplantıya dair bir görüntü paylaşan Bakan Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte Asayiş toplantısı yaptık" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte Asayiş toplantısı yaptık. pic.twitter.com/WiuacTkcbY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 31, 2023

Ne olmuştu?

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu.

Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.A'yı da gözaltına almıştı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.







