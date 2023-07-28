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Bakan Yumaklı: Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer'deki orman yangını il ilgili paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı paylaşımında "Antalya Kemer' deki  orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altın alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

15:22 . 28/07/2023 Cuma
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden Antalya Kemer' deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde;
Antalya Kemer' deki  orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altın alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı.


Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.


Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.


Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki alevlere 20 helikopter, 4 uçak ve çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle müdahale edildi.





#İbrahim Yumaklı
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