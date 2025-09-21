Yeni Şafak
Bakan Yumaklı: "Köyceğiz yangını kontrol altına alındı"

Bakan Yumaklı: "Köyceğiz yangını kontrol altına alındı"

15:0921/09/2025, Pazar
IHA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, Muğla ve Antalya’daki yangınların havadan ve karadan yapılan aralıksız mücadele sonucu tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.




#Muğla
#Köyceğiz
#orman yangını
F1 yarışı kim kazandı? Azerbaycan Grand Prix 21 Eylül sonuçları