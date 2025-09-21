Bakan Yumaklı: "Köyceğiz yangını kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, Muğla ve Antalya’daki yangınların havadan ve karadan yapılan aralıksız mücadele sonucu tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.