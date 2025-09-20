Muğla ve Alanya’da alevlerle mücadele: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

"Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."