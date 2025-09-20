Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Muğla ve Alanya’da alevlerle mücadele: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Muğla ve Alanya’da alevlerle mücadele: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

20:5020/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki yangının hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındığını, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."




#Alanya
#Köyceğiz
#Tarım ve Orman Bakanı
#Yangın
#İbrahim Yumaklı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?