Gündem Bakanlık duyurdu Yunanistana kaçmaya çalışan 7 FETÖcü yakalandı
EDİRNE

Bakanlık duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cünün yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Bakanlık duyurdu: Yunanistana kaçmaya çalışan 7 FETÖcü yakalandı
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MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." denildi.

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