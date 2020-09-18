Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması: Toplum vicdanını yaraladı

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler büyük ses getirdi. Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Hakimlik, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini ise reddetti. büyük ses getiren olaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da el attı.
"Hepimizi derinden üzdü"
Yapılan açıklamada, "Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir. Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır." denildi.
"Kabul edilemez bir hadise"
Bakanlığın konuyu yakından takip ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.