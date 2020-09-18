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Gündem Bakanlıktan Halil Sezai açıklaması Toplum vicdanını yaraladı
ANKARA

Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması: Toplum vicdanını yaraladı

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler büyük ses getirdi. Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Hakimlik, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini ise reddetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcının darp ettiği Meriç'i ziyaret ettiğini duyurdu. Açıklamada yaşanan hadisenin toplum vicdanını yaraladığı belirtilerek, "Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir." denildi.

Haber Merkezi Diğer
Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler büyük tepki topladı.
Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler büyük tepki topladı.

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler büyük ses getirdi. Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Hakimlik, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini ise reddetti. büyük ses getiren olaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da el attı.

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Yaşlı adamı döven Halil sezai tutuklandı

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.

"Hepimizi derinden üzdü"

Yapılan açıklamada, "Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir. Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır." denildi.

Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Bu adam bir kere daha evimize girdi
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Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Bu adam bir kere daha evimize girdi
Ünlü şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da yaşadığı bir tartışmada yaşlı bir adamı darp etmişti. Sezai'nin öldüresiye dövdüğü 67 yaşında olan Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam basın mensuplarına konuştu. Behkam, “Dün sabah saat sekiz otuzda buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı bekliyorlar. Babam kalp hastası bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Evimizin her yerine kamera ses görüntülü kameralar koyduk. Çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi, yine ben yoktum' ifadelerini kullandı.

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"Kabul edilemez bir hadise"

Bakanlığın konuyu yakından takip ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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