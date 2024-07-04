Bakırköy önlerinde karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 Haziran 2024 tarihinde Ahırkapı demir sahasında karaya oturmuş olan Lady Ayana isimli gemi, Kurtarma Uzmanımız koordinasyonunda; Gemi Kurtaran, Kurtarma-5 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz tarafından kurtarılarak tekrar yüzmesi sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.