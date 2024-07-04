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Bakırköy önlerinde karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı

İstanbul'da Ahırkapı önlerinde mahsur kalan "Lady Ayana" kuru yük gemisi, ekipler tarafından kurtarıldı.

09:01 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:03 - 4/07/2024 Perşembe
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Lady Ayana gemisi
Lady Ayana gemisi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 Haziran 2024 tarihinde Ahırkapı demir sahasında karaya oturmuş olan Lady Ayana isimli gemi, Kurtarma Uzmanımız koordinasyonunda; Gemi Kurtaran, Kurtarma-5 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz tarafından kurtarılarak tekrar yüzmesi sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.


Emniyetli bir mevkiye demirletildi


Gemi daha sonra aynı bölgede emniyetli bir mevkiye demirletildi.


Rusya'dan Tunus'a giden “Lady Ayana” isimli 169 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi 28 Haziran günü karaya oturmuştu.




#İstanbul
#Bakırköy
#gemi
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