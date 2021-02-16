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BURSA

Balıkesir Bursa karayolunda kar esareti: Yüzlerce araç yolda kaldı 25 kilometre kuyruk oluştu

Balıkesir-Bursa karayolu Susurluk ilçesi yakınlarında yoğun kar yağışı ve kayan araçlar yüzünden trafiğe kilitlendi. Yol trafiğe kapanorken araç kuyruğunun 25 kilometreye kadar ulaştı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı araçların ilerlemesine engel olurken, polis ve jandarma ekipleri belli noktalarda geçişlere izin vermiyor.

Haber Merkezi İHA
Yüzlerce araç saatlerce yollarda mahsur.
Yüzlerce araç saatlerce yollarda mahsur.

Balıkesir-Susurluk arasında tipi şeklinde dün geceden beri yağan yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Balıkesir Valiliği tarafından yolun kapanmamasına karşı kamyon ve tırların geçişine izin verilmezken, yollar kayan araçlar sebebiyle trafiğe kapandı. Yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Ekipler seferber edildi

Balıkesir Valiliğinden yapılan konuyla ilgili açıklamada “Balıkesir-Bursa Karayolunda Balıkesir-Susurluk arasında tipi şeklindeki yoğun kar yağışı nedeniyle gece saatlerinden itibaren araçların kayması sonucunda yolun bazı noktalarda kapanması üzerine Valiliğimizin koordinasyonu altında bütün ekiplerimizle yol açma çalışması yürütülmektedir. Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Karayolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz” denildi.

Bolu Dağı'nda kar durdu ulaşım rahatladı
GÜNDEM
Bolu Dağı'nda kar durdu ulaşım rahatladı

İstanbul'da karla kapanan yolda araçlar mahsur kaldı kilometrelerce uzanan kuyruk oluştu
OYNAT 00:53
İstanbul'da karla kapanan yolda araçlar mahsur kaldı kilometrelerce uzanan kuyruk oluştu
İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte pek çok ana arter ulaşıma kapandı. Haramidere-Beylikdüzü E-5 bağlantı yolunda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kuyruk kilometrelerce uzarken o anlar kameralara yansıdı.
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Yollarda kalan vatandaşlar, ekiplerin dün geceden beri çalışma yapmadığını öne sürdü. Bölge Trafik ekipleri buz ve karlı kaplı yolda kayan araçları kurtarmaya çalışıyor.

Esenyurt'ta karda kayan aracın minibüse çarptığı anlar kameralara yansıdı
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta karda kayan aracın minibüse çarptığı anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir otomobil yolcu dolu minibüse çarptı. Kazanın ardından geri geri kayan minibüs güçlükle durdu. O anlar kameralara yansıdı.


Yolda mecburi olarak mola vermek zorunda kalan bir tır şoförünün, aracının içerisinde ekmek kızartıp, keyifli kahvaltı yapması dikkat çekti.

Trafik polisinden 'helal olsun' dedirten hareket: Yolda kalan aracı kurtarmak için canla başla mücadele etti
OYNAT 00:59
Trafik polisinden 'helal olsun' dedirten hareket: Yolda kalan aracı kurtarmak için canla başla mücadele etti
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafiğin durduğu Beylikdüzü'nde yolda kalan araçları kurtarmak için tek başına mücadele eden trafik polisi kameralara yansıdı.


Öte yandan İstanbul İzmir arasındaki ücretli otoyolda da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Otoyol Yatırım ve İşletme Aş. ekiplerinin otobanda herhangi bir tuzlama ve küreme çalışması yapmadığı gözlendi.

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