Balıkesir’de jeopark gün yüzüne çıkıyor: Nadide yerlerden birisi olma özelliği taşıyor

Sındırgı’nın Hisaralan bölgesinde jeopark olarak anılan bölgede oldukça fazla olan jeotermal suyun çıkış noktasındaki görsellik doğal güzellik oluşturuyor. 98 derecede yer yüzüne çıkan termal su 3 dakikada yumurtayı bile haşlarken, termal turizm bölgesi ve doğal sit alanı olarak koruma altına alınan bölge Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek proje ile Jeporak alanına çevrilecek. Proje çalışmalarının tamamlandığı kısa süre içerisinde doğal yapının bozulmadan çalışmaların başlayacağı belirtildi.

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Beş tane konide canlı olarak su akıyor.

Jeopark çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin ikinci jeoparkı bu bölgede olacak. Aynı zamanda bölgedeki canlı dikitler UNESCO listesine girmeye de aday. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

"2006 yılında termal turizm alanı ilan edildi. Bizler bu iş ile ilgili stratejik olarak Sındırgı’nın gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini jeotermal ve buna bağlı işler ve insanların şehrimize gelmesine bağlı olarak büyüyeceğine inanıyoruz. Bizler turizmle ilgili yapacağımız işlere her gecen gün birilerini ekliyoruz. Biz 2004’lerde bunun tohumlarını attık stratejik planlarımızı o zamanlar yaptık. Şehrimizin iki tane termal su kaynağında önce Emendere’de bir otel yapımını sağladık arkasından Hisaralan bölgesinde Hisaralan Termal Turizm alanı ilan ettirdik, Turizm Bakanlığına. Doğal sit alanı olarak da burayı korumaya aldırdık.

Şu anda bulunduğumuz yer Hisaralan termal Turizm alanında doğal sit alanında bulunan bölge burada milyon yıldan bu yana akan jeotermal kaynağı var. 176 litre saniyede debiyle akıyor. Doğal çıkışları bulunan bir yer yumurta kaynatıyorsunuz, 2-3 dakika içerisinde patates kaynatıyorsunuz. Tabi ki daha önceki yıllarda dikit oluşturarak suyun yeryüzüne çıktığı çok güzel koniler var sekiz metre on metre ve tabiat olarak yüzlercesi var burada. Birisi bitmiş koninin sıcak su haznesi öbürküne geçmiş tabi depremlere kırıklara bağlı olarak farklı alanlarda su çıkabiliyor. Bu sahanın çıkan alanını bir peri bacaları gibi ve burayı gezilebilecek, görülebilecek bir haneye dönüştürmek istiyoruz. Çünkü hala beş tane konide canlı olarak su akıyor. Yedi sekiz metrelik koninin ucu delik ve delik olan yerden suyun aktığını görme imkanına sahibiz. Böyle bir ortam Dünyada çok nadir ortamlardan birisi."

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Proje çalışmalarının tamamlandığı kısa süre içerisinde doğal yapının bozulmadan çalışmaların başlayacağı belirtildi.

Balıkesir Üniversitesi’nde görevli Prof.Dr. Erdal Gümüş ise, bölgenin oluşumu ile ilgili bilgiler verdi. Gümüş, ise şu şekilde açıklamada bulundu: