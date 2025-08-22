Balıkesir'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi'nde domates toplamak için tarlaya giden işçileri taşıyan A.K. (26) yönetimindeki 10 ZD 236 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.