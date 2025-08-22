Yeni Şafak
Balıkesir'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Balıkesir'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Balıkesir/ Sındırgı.
Balıkesir/ Sındırgı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Karaağaç kırsal mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi'nde domates toplamak için tarlaya giden işçileri taşıyan A.K. (26) yönetimindeki 10 ZD 236 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada traktörün römorkunda bulunan işçilerden Zeynep Kanat'ın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü A.K. ile C.K, F.G. ve A.K. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Sındırgı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



