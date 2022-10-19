Balon kazası: 2 turist öldü

Nevşehir’de sıcak hava balonu rüzgar nedeniyle sert inince 2 turist hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, dün sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, ilk belirlemelere göre rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert indi. Bu sırada balonun sepetindeki 28 yolcudan İspanya uyruklu 2 turist hayatını kaybetti, yaralanan aynı uyruklu 3 turist hastaneye kaldırıldı. Ölen turistlerin, 62 yaşındaki Maria Christiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana olduğu öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Maria Mercedes Enrich Riera, Josefa Gil Franco, Lourdes Betran Sole’nin tedavileri kaldırıldıkları hastanede sürerken hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Josefa Gıl Franco’nun tedavi gördüğü özel bir hastanenin Başhekimi Dr. Osman Özsoy, kazada yaralananlara acil şifa dileyerek, “Bayan yaralı, hastanemize çoklu travma ile getirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar var. Ayrıca akciğer ve karaciğer hasarı var. İç kanaması söz konusu. Şu an itibarıyla genel cerrahi birimince ameliyata alındı. Genel durumu çok iyi değil, bilinci kapalı. Hayati tehlikesi sürüyor” dedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde kaza kırım ekibince inceleme yapılırken, İspanya Ankara Büyükelçiliği’nden yetkililer, ziyaret ettikleri yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.