Gündem Banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
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Banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Samsun’da banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
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Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Cebeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Nazlı İşliyen evlerinde banyo yaparken olduğu yere yığılıp kaldı. Kardeşi tarafından banyoda baygın halde bulunan kız çocuğu 112 ekipleri tarafından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Nazlı İşliyen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Nazlı İşliyen’in banyoya konulan semaverdeki karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Nazlı İşleyen’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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