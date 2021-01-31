Banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Gündem

Türkiye’ye verdiğiniz sözü tutun

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır Hariri, Biden yönetiminden terör örgütü PKK/YPG’ye destek vermemesini istedi. Hariri, “ABD ve Rusya’dan beklenen, PKK’yla ilgili Türkiye’ye verilen sözleri tutmalarıdır. Tutulmazsa biz Türkiye’yle her türlü seçenek için hazırız” dedi.