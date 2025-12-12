Yeni Şafak
Barınaktan sahiplendi bakamayınca sokağa attı: 2 köpeği terk eden kadına 172 bin 716 lira ceza kesildi

11:1312/12/2025, Cuma
DHA
Köpekler bakımı yapılmak üzere sokaktan alınarak barınağa teslim edildi.
Manisa'da barınaktan sahiplendiği köpekleri sokağa salarak açlığa ve bakımsızlığa mahkum eden E.Ş. isimli kadına, 172 bin 716 TL idari para cezası kesildi.

Yunusemre ilçesinde sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması çalışmaları kapsamında sokaklardan toplanan köpekler, Yunusemre Hayvan Bakımevi'ne teslim ediliyor. Bakımevinde kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlanan hayvanlar, uygun koşulları sağlayan vatandaşlara sahiplendirme yoluyla veriliyor. Bu kapsamda E.Ş. de 25 Kasım'da evinde bakma taahhüdü ile bakımevinden iki köpeği sahiplendi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 4’üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manisa İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; söz konusu hayvanların tekrar sokağa terk edildiği, açlık ve bakımsızlığa mahkum edildiği tespit edildi. E.Ş. isimli kadın hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14’üncü maddesi gereğince 'sokağa terk' fiilinden toplam 172 bin 716 TL idari para cezası uygulandı. Köpekler de bakımı yapılmak üzere sokaktan alınarak barınağa teslim edildi.





