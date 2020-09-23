CHP'li Barış Yarkadaş'tan canlı yayında çarpıcı İYİ Parti'yi açıklaması: 18 vekil birlikte hareket etme kararı aldı

Spor

Trabzonspor'a minnettarım

Alman kulübü Leipzig’e giden Sörloth, veda mesajında “Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım ve ayrıca aldığım karar Trabzonspor’dan ayrılmak değil, kariyerim için bir sonraki adımı atmak. Umuyorum herkes de bunu anlayacaktır” dedi.