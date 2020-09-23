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Gündem CHPli Barış Yarkadaştan canlı yayında çarpıcı İYİ Partiyi açıklaması 18 vekil birlikte hareket etme kararı aldı
POLİTİKA

Barış Yarkadaş: İYİ Parti'de 18 milletvekili birlikte hareket etme kararı aldı

CHP'li Barış Yarkadaş'tan canlı yayında çarpıcı İYİ Parti'yi açıklaması: 18 vekil birlikte hareket etme kararı aldı

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayın programında yaptığı açıklama ile siyaset kulislerini karıştırdı. Yarkadaş, İYİ Partili 18 vekilin geçtiğimiz hafta yapılan kongrenin ardından birlikte hareket etme kararı aldığını belirterek ilk toplantılarını da yaptıklarını açıkladı. Bu sözlerin ardından programa bağlanan 4 İYİ Partili isim Yarkadaş'ın bu açıklamalarını yalanlamadılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti
İYİ Parti

CHP 26. Dönem milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır’ın Halk TV'deki programında yaptığı çarpıcı İYİ Parti çıkışıyla gündeme oturdu.

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İYİ PARTİ'DE 18 VEKİL KONGRE SONRASI HAREKETE GEÇTİ

İYİ Partili vekillerin toplantı yaptığını söyleyen Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

  • İYİ Parti’de bugün 14 milletvekili Zoom üzerinden toplantı yaptı. 4 kişinin de mazeret gösterip gelmediğini öğrendim. Bu milletvekilleri pazar günü yapılan kongredeki tartışmaları ve partinin götürülmek istendiği istikameti konuştu.

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  • Bir milletvekili ile konuştum toplantıya katılan. Biz İYİ Parti kurulurken böyle Bir şey hayal etmedik. Delegeye müdahale etme, delegeyi kontrol etme gibi.
  • Delegenin bu denli yönlendirilmesini hayal etmedik. Partinin çizgisinin farklı bir yere çekilmesinden endişeleniyoruz.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer Halk TV'de yaptığı konuşmada partisindeki krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurultay sürecinde bazı isimlerin liste dışı bırakılmasına ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı işaret eden Temizer 'Hiç kimsenin burada komiracılık yahut hizipçilik yapmaya hakkı yok. Koray Aydın gereğini yapmalıdır' diyerek istifa çağrısında bulundu.

İYİ PARTİLİLER YAYINA BAĞLANDI ANCAK TOPLANTIYI YALANLAMADILAR

Barış Yarkadaş'ın açıklamaların ardından programa bağlanan 4 İYİ Partili isim siyaset gündemine dair konuştu. 4 isim de Yarkadaş'ın gündeme oturan İYİ Partililerin toplantısı hakkında tek kelime dahi etmeyerek ne doğrulama ne de yalanlama yaptılar.

MECLİS SANDALYE DAĞILIMLARI

İYİ Parti'nin Meclis'te 38 milletvekili bulunuyor. Bu sayı ile İYİ Parti Meclis'in 5. büyük partisi konumunda.

Parti Adı Vekil Sayısı

Adalet ve Kalkınma Partisi - 291

Cumhuriyet Halk Partisi - 138

Halkların Demokratik Partisi - 56

Milliyetçi Hareket Partisi - 48

İYİ Parti - 38

Türkiye İşçi Partisi - 2

Büyük Birlik Partisi - 1

Demokrasi ve Atılım Partisi - 1

Demokrat Parti - 1

Demokratik Bölgeler Partisi - 1

Saadet Partisi - 1

Yenilik Partisi - 1

Bağımsız Milletvekili - 7

Toplam - 586

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