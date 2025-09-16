Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Başakşehir'de ilana koyduğu aracın kilometresini düşük gösteren galerinin yetki belgesi iptal edildi

Başakşehir'de ilana koyduğu aracın kilometresini düşük gösteren galerinin yetki belgesi iptal edildi

20:4616/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı, araçların kilometre sayacında hile yapan galerinin yetki belgesini iptal etti
Ticaret Bakanlığı, araçların kilometre sayacında hile yapan galerinin yetki belgesini iptal etti

Ticaret Bakanlığı ekipleri, galerinin satışa koyduğu araçların kilometre sayaçlarında oynama yaptığını belirlemesi üzerine otomobil galerisinin yetki belgesini iptal etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Söz konusu aracın 153.000 km olmasına rağmen 123.000 km olarak ilana girildiği ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumun Yetki Belgesi iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da bir galerinin internette yayınladığı ilanlarında araçların kilometrelerini değiştirdiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonrasında belirtilen otomobil galerisinin yetki belgesini iptal etti.


Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren bir otomobil galerisi hakkında yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Galeride satışta olan araçları inceleyen ekipler, kilometre sayaçlarında oynama yapıldığını belirledi. Bunun üzerine otomobil galerisinin yetki belgesi iptal edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"08.08.2025 tarihinde gelen şikâyet üzerine; İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren ilgili otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede, söz konusu aracın 153.000 km olmasına rağmen 123.000 km olarak ilana girildiği ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumun Yetki Belgesi iptal edilmiş, ayrıca firma hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir"
ifadeleri kullanıldı.


#Galeri
#Yetki belgesi
#Ticaret Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Mutlu kimdir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden tutuklandı?