Başakşehir'de ilana koyduğu aracın kilometresini düşük gösteren galerinin yetki belgesi iptal edildi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren bir otomobil galerisi hakkında yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Galeride satışta olan araçları inceleyen ekipler, kilometre sayaçlarında oynama yapıldığını belirledi. Bunun üzerine otomobil galerisinin yetki belgesi iptal edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"08.08.2025 tarihinde gelen şikâyet üzerine; İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren ilgili otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede, söz konusu aracın 153.000 km olmasına rağmen 123.000 km olarak ilana girildiği ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumun Yetki Belgesi iptal edilmiş, ayrıca firma hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir"