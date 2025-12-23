Yeni Şafak
Başakşehir'de ödedikleri borcu banka çıkışında silah zoruyla geri aldılar

12:0323/12/2025, Salı
DHA
Olay, dün saat 14.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesinin önünde meydana geldi
Başakşehir'de 2 şüpheli, bankadan yüklü miktarda para çeken kişinin çantasını almak istedi. Yakalanan şüphelilerin çalmaya çalıştıkları parayı kısa süre önce bankadan çekip gasbettikleri adama borçları karşılığında kendilerinin verdiği ortaya çıktı. Banka önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişinin önünü kesen 2 şüpheli, silah göstererek çantasını gasbetmek istedi. Şüphelilerden biri, direnen çanta sahibini korkutmak amacıyla havaya ateş açtı. Bunun üzerine yanındaki silahı çıkaran çanta sahibi de havaya 2 el ateş ederek karşılık verdi. Yaşananlar sonrası şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri, olayda kullanılan silah ile tespit ettiği A.Ö. (44) ve T.T. (41) isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


KENDİ ELLERİYLE VERDİKLERİ PARAYI GASBEDEREK ALDILAR


Ekiplerin detaylı incelemesi ve emniyetteki ifadeler sonucunda olayın perde arkasının farklı olduğu ortaya çıktı. A.Ö. ve T.T.'nin, bir firmaya borcunu ödemek için banka şubesinden para çektiği daha sonra ise firma yetkilisi F.P.'ye (19) çektikleri parayı teslim ettiği belirlendi. Para ile bankadan çıkan F.P.'nin önü A.Ö. ve T.T. tarafında kesildi. 2 şüpheli F.P.'ye kısa süre önce teslim ettikleri parayı darbederek geri aldı. Bu sırada çıkan arbedede A.Ö. de yanında bulunan silah ile havaya ateş açtı.

Öte yandan A.Ö. ve T.T.'nin, F.P.'yi, ekiplere yanlış beyan vermesi için silahla tehdit ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.P. serbest bırakılırken, şüpheliler A.Ö. ve T.T.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


YAŞANANLAR KAMARA


Banka önünde yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin silahla havaya ateş açtığı ve yaşanan kısa süreli panik anları yer aldı.



