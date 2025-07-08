Başıboş gezen at kazaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

Finike sahil yolu üzerinde bir otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtarırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan at, bulunduğu yerden kaldırılarak veterinere teslim edildi. Yaralı hayvan tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.