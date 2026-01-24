Başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: Küçük Nazlı yaşam savaşı veriyor

Saldıran köpeklerin sahipsiz olduğunu belirten baba Hikmet Aldemir, köpeklerin bir hafta önce aynı bölgede komşularının 7. sınıfa giden kızına da saldırdığını söyledi. Kızın daha büyük olduğu ve ailesinin yanında bulunduğu için kendini kurtarabildiğini ifade eden Aldemir, “O olay da evin hemen dibinde oldu. Benim kızım 3,5-4 yaşında olduğu için kendini kurtaramadı” dedi.