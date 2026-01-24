Başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: Küçük Nazlı yaşam savaşı veriyor

Mardin'in Midyat ilçesinde evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Nazlı Aldemir’e 6 köpek saldırdı.
19 Ocak günü gerçekleşen korkunç olayda ağır yaralanan Nazlı, Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
100 METRE SÜRÜKLENDİ
Yeni Şafak’a konuşan baba Hikmet Aldemir, olayın yaşandığı gün ailesinin evinden dönerken evin yakınlarından gelen bağırma seslerini duyduğunu anlattı. Sesin geldiği yöne gittiğini belirten Aldemir, “Kızım komşumun elinde kanlar içinde yatıyordu. Elbiseleri parçalanmıştı, vücudunun her yerinden kanlar akıyordu” dedi. Küçük kızın köpekler tarafından yaklaşık 100 metre sürüklendiğini söyleyen Aldemir, saldırı sonrası kızının boynunda, kalçasında, bacaklarında, karnında, belinde, kollarında ve sırtında yaralar oluştuğunu ifade etti.
AYNI YERDE İKİNCİ SALDIRI
Saldıran köpeklerin sahipsiz olduğunu belirten baba Hikmet Aldemir, köpeklerin bir hafta önce aynı bölgede komşularının 7. sınıfa giden kızına da saldırdığını söyledi. Kızın daha büyük olduğu ve ailesinin yanında bulunduğu için kendini kurtarabildiğini ifade eden Aldemir, “O olay da evin hemen dibinde oldu. Benim kızım 3,5-4 yaşında olduğu için kendini kurtaramadı” dedi.