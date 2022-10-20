​Başka cinayeti ortaya çıktı.

İstanbul Şişli’de trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp çete lideri Jovan Vukotiç suikastının taşeronluğunu yapan suç örgütü lideri Barış Boyun, Kubilay Berk Küçükaslan cinayetinden de çıktı. İstanbul Beyoğlu’nda 22 Ekim 2021’de Küçükaslan’ın (24) hayatını kaybedip, Savaş Ş. ve 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının talimatını, İtalya’da yakalanan ve Türkiye’ye iadesi istenen Boyun’un verdiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ortaya konuldu. İddianamede, saldırıya ilişkin detaylar da anlatıldı.

OLAYA KADAR GİZLENDİLER

Boyun, talimatının ardından harekete geçen suç örgütü üyeleri, Savaş Ş.’yi takibe aldı. İddianamede, saldırıyı organize eden B.A., İ.A. ve Ü.Ç.’nin suikasta kullanılması için S.T., T.T. ve E.T.’ye çalıntı bir araç ayarlattığı, aracın da U.D. tarafından teslim alınarak olay gününe dek gizlendiği anlatıldı.

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ŞİFRE: BİZİM ÇOCUKLARI AL

Saldırı günü aracı gizlediği yerden alan U.D.’yi arayan K.Y., “Caminin önünden bizim çocukları al” şeklinde talimat verdi. Araca binen İ.E., B.A. ve F.M. ile aracı kullanan U.D. suikastı gerçekleştirmek üzere olayın yaşandığı restorana gitti. Restoran etrafında yarım saat boyunca tur atan ve gözlem yapan şüphelilerden İ.E.’nin, saldırı esnasında restoranda olan M.Y. ile sürekli olarak WhatsApp üzerinden mesajlaşarak Savaş Ş. ve beraberindekiler hakkında bilgiler aldığı da iddianamede anlatıldı.

Kubilay Berk

RESTORANDAKİ İŞ BİRLİKÇİ

İş birlikçi M.Y.’nin İ.E.’ye, Savaş Ş. ve beraberindekilerin dışarı çıktığı mesajını göndermesinin ardından harekete geçen İ.E., B.A. ve F.M. dışarıya çıkan Savaş Ş. ve yanındakilere yaylım ateşi açtı. İddianamede, olayın ardından saldırganların Sultangazi Gazi Mahallesi’ne gittiği ve burada araç şoförü U.D.’nin üzerindeki giysileri yaktıkları belirtildi. U.D.’yi evine gönderen saldırganlardan 4’ünün olayda kullanılan aracı ateşe vererek delilleri yok etmeye çalıştığı da anlatıldı.

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Şüpheliler birbirini tanıyordu