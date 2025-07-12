Başkan Gülpınar'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

“Ülke için önemli bir gün. Uzun yıllardır devam eden, maalesef çok ciddi mağduriyetler oluşturmuş bir sorunun çözümü noktasında, inşallah çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bunu bir devlet politikası olarak görmek lazım; biz de bu gözle bakıyoruz. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortak girişimleri ve katkılarıyla bu durum sağlanmıştır. Bölge halkı olarak kendilerine minnettarlığımızı iletmek istiyoruz. Çünkü bu konuda en fazla muzdarip olmuş bölgenin fertleri olarak, bu gelişmelerin geleceğe dair daha ümitle bakmamıza vesile olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu süreç iyi bir şekilde neticelenir; arzu edilen şekilde, devletin ulaşmak istediği hedef doğrultusunda, yürütülen politika ve strateji çerçevesinde sonuçlanır ve herkes bundan memnun olur. Çünkü gerçekten artık buna ihtiyaç vardır”