Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Başkan Gülpınar'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

Başkan Gülpınar'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

18:1712/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar açıklama yaptı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar açıklama yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Bilim Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Programda PKK’nın silah bırakma sürecine dikkat çeken Başkan Gülpınar, bu adımı “ülke için tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi. Başkan Gülpınar, “Bu süreci bir devlet politikası olarak görmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortak iradesiyle önemli bir yol alındı. En çok zarar gören bölge halkı olarak umutluyuz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Bilim Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Şanlıurfa yerel televizyonlarında canlı olarak yayınlanan buluşmada; Başkan Gülpınar, hem belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de gençlerin sorularını yanıtladı.

'ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME'

Programda konuşmasının önemli bir bölümünü terör sorununun çözümüne ayıran Başkan Gülpınar, PKK’nın silah bırakma sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Süreci “ülke için çok önemli bir adım” olarak nitelendiren Gülpınar,
“Ülke için önemli bir gün. Uzun yıllardır devam eden, maalesef çok ciddi mağduriyetler oluşturmuş bir sorunun çözümü noktasında, inşallah çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bunu bir devlet politikası olarak görmek lazım; biz de bu gözle bakıyoruz. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortak girişimleri ve katkılarıyla bu durum sağlanmıştır. Bölge halkı olarak kendilerine minnettarlığımızı iletmek istiyoruz. Çünkü bu konuda en fazla muzdarip olmuş bölgenin fertleri olarak, bu gelişmelerin geleceğe dair daha ümitle bakmamıza vesile olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu süreç iyi bir şekilde neticelenir; arzu edilen şekilde, devletin ulaşmak istediği hedef doğrultusunda, yürütülen politika ve strateji çerçevesinde sonuçlanır ve herkes bundan memnun olur. Çünkü gerçekten artık buna ihtiyaç vardır”
dedi.

'DEVLETİNİ, VATANINI, MİLLETİNİ SEVEN HERKESİN BU SÜRECİ SAHİPLENECEĞİNE İNANIYORUM'

“21.yüzyılda, 2025 yılına geldiğimizde hâlâ terörle anılmak, terörle konuşulmak ve geçmişin acılarıyla yüz yüze kalıp içinden çıkılmaz bir hale sürüklenmenin bir anlamı kalmamıştır” diyen Başkan Gülpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Burada atılan her adımı önemsiyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli’ye olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bunun çok olumlu katkıları olacaktır; bizler için, bölgemiz için, Urfa’mız için...

Terörün anılmadığı, terörün olmadığı bir ortamda çok farklı gelişmeler yaşanabilir; bu gelişmeler hepimizin lehine olacaktır. Bu nedenle biz ümit varız. Barışın hiç kimseye zararı olmaz, çok büyük faydası olur. Ben burada toplumsal iç huzurdan bahsediyorum. Geçmişte bunun Türkiye’ye ve bölgemize çok olumsuz yansımaları oldu. Türkiye’nin son 40 yılına damga vuran bir olayın bugün artık neticeleniyor olması ve bu ümidi taşıyor olmamız gerçekten büyük bir gelişmedir.
Meseleyi partiler üstü, siyaset üstü bir konu olarak ve bir devlet politikası olarak değerlendirmek gerekir. Devletini, vatanını, milletini seven herkesin bu süreci sahipleneceğine inanıyorum. İnşallah hayırlara vesile olur.”

Program boyunca gençlerin sorularını dikkatle dinleyen ve her birine içtenlikle yanıt veren Başkan Gülpınar, gençlerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





#Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
#Mehmet Kasım Gülpınar
#Terörsüz Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa maddeleri sıralandı! Taşerona kadro ne zaman onaylanacak?