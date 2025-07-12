Başkan Gülpınar'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Bilim Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Programda PKK’nın silah bırakma sürecine dikkat çeken Başkan Gülpınar, bu adımı “ülke için tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi. Başkan Gülpınar, “Bu süreci bir devlet politikası olarak görmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortak iradesiyle önemli bir yol alındı. En çok zarar gören bölge halkı olarak umutluyuz” dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Bilim Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Şanlıurfa yerel televizyonlarında canlı olarak yayınlanan buluşmada; Başkan Gülpınar, hem belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de gençlerin sorularını yanıtladı.
'ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME'
'DEVLETİNİ, VATANINI, MİLLETİNİ SEVEN HERKESİN BU SÜRECİ SAHİPLENECEĞİNE İNANIYORUM'
“21.yüzyılda, 2025 yılına geldiğimizde hâlâ terörle anılmak, terörle konuşulmak ve geçmişin acılarıyla yüz yüze kalıp içinden çıkılmaz bir hale sürüklenmenin bir anlamı kalmamıştır” diyen Başkan Gülpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Burada atılan her adımı önemsiyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli’ye olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bunun çok olumlu katkıları olacaktır; bizler için, bölgemiz için, Urfa’mız için...
Program boyunca gençlerin sorularını dikkatle dinleyen ve her birine içtenlikle yanıt veren Başkan Gülpınar, gençlerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.