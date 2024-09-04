|
Gündem

Yeniden Refah'tan istifa eden Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar'dan çarpıcı açıklamalar: En son bardağı taşıran hamleyi anlattı

Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) ayrılan Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, istifa süreci hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara da cevap veren Gülpınar istifanın gerekçelerini ve gelecekteki planlarını paylaştı.

Lokman Özdemir
16:39 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:52 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Kasım Gülpınar
Yeniden Refah Partisi'nde
Şanlıurfa
depremi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Kasım Gülpınar
, istifa sürecine ilişkin katıldığı bir TV programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Şantajvari şeyler oldu"


Partide "Şantajvari şeyler oldu" diyen Gülpınar kendisini istifaya sürükleyen süreci
"Beni Genel Başkan'a şikayet ediyorlar 'Bizim istediğimiz adayları çıkartmıyorlar ilçede' diye. Bunların hepsini geçtik. Şantajvari şeyler de oldu. En son bardağı taşıran nokta bana tebligat yapılıyor. Biz kongre kararı aldık ne diyebilirim? Hayırlı olsun dedik. Keramet sizde olduğu için herhalde Kasım Gülpınar önemli değil diye düşündüler herhalde. Ben de 'Tamam' dedim o zaman."
ifadeleriyle anlattı.

AK Parti'ye geçecek mi?


AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara da cevap veren Gülpınar
"Ben halka sorarım halk benim şu anda bağımsız olarak devam etmem konusunda memnun. Ben sonuna kadar devam ettireceğim bu durumu."
dedi.


Gülpınar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Halka rağmen siyaset olmaz. Halk ne derse o olacak. Benim için makam mevki önemli değil. Ben sıfır borçla bir belediye devraldım demeyi çok isterdim. Hükümet zaten parayı gönderiyor bir sıkıntı yok. Buraya gelirken bile çok sıkıntı oldu. Biz en baştan beri Refah Partisiyle görüştük; süreçte bütün partiler bana teklifte bulundu 'Bizim adımıza aday ol' diye. CHP'den de bize teklif geldi. Milletvekilliği döneminde de teklif geldi. Biz tercihimizi Yeniden Refah Partisi'nden yana kullandık.


Ben Refah Partisi'nin farklı bir yol izleyeceğini düşündüm.


Aday tanıtımının olduğu gün odayı terk ettim. Adaylar, encümenler istediğimiz gibi olmadı. Beni Genel Başkan'a şikayet ediyorlar 'Bizim istediğimiz adayları çıkartmıyorlar ilçede' diye. Bunların hepsini geçtik. Şantajvari şeyler de oldu. En son bardağı taşıran nokta bana tebligat yapılıyor. Biz kongre kararı aldık ne diyebilirim? Hayırlı olsun dedik. Keramet sizde olduğu için herhalde Kasım Gülpınar önemli değil diye düşündüler herhalde. Ben de 'Tamam' dedim o zaman.



#Mehmet Kasım Gülpınar
#yeniden refah
#Şanlıurfa
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...