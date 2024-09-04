Yeniden Refah'tan istifa eden Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar'dan çarpıcı açıklamalar: En son bardağı taşıran hamleyi anlattı

"Beni Genel Başkan'a şikayet ediyorlar 'Bizim istediğimiz adayları çıkartmıyorlar ilçede' diye. Bunların hepsini geçtik. Şantajvari şeyler de oldu. En son bardağı taşıran nokta bana tebligat yapılıyor. Biz kongre kararı aldık ne diyebilirim? Hayırlı olsun dedik. Keramet sizde olduğu için herhalde Kasım Gülpınar önemli değil diye düşündüler herhalde. Ben de 'Tamam' dedim o zaman."