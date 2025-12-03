Başkentte ani kalp durmalarına karşı 25 noktaya yerli şok cihazı yerleştirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle, yerli mühendislik gücü kullanılarak geliştirilen OED projesinin, Türkiye'nin gelişmiş sağlık altyapısını daha da ileriye taşıyan önemli bir teknoloji adımı olarak hayata geçirildiği belirtildi.

Yapılan planlama doğrultusunda cihazların kentin belirlenen 25 noktaya yerleştirilmesinin tamamlandığı ve halkın hizmetine sunulduğu aktarılan açıklamada, "ASELSAN imzalı yerli OED cihazları, Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek müdahale için şok gerekip gerekmediğine karar vermekte, ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlayan bir yaşam köprüsü görevi üstlenmektedir." ifadelerine yer verildi.