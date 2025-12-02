Yeni Şafak
Ankara’da yüzlerce kilo et ürünü kimliği belirsiz kişiler tarafından boş araziye atıldı

23:212/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
IHA
Durumu, bir vatandaş cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ulaştırdı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde çok miktarda sucuk, kavurma ve salam boş bir araziye atılmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye atılmış çok miktarda sucuk, kavurma ve salam bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi. Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.


#Ankara
#arazi
#et ürünü
