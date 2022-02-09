Gündem Başkentte yeşil kıyım Ankara Büyükşehir Belediyesi 200 ağacı kesti
ANKARA

Başkent’te yeşil kıyım: Ankara Büyükşehir Belediyesi 200 ağacı kesti

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yol genişletme çalışmasında ağaçları taşıyarak kurtarmak yerine 200’ünü kesti. Katliam Eşref Bitlis Caddesi’nde gerçekleşti.

Abone Ol Google News
Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Başkent’te yeşil kıyım: Ankara Büyükşehir Belediyesi 200 ağacı kesti
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme çalışmasında 200 ağacı kesti.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yol genişletme çalışmasında ağaçları taşıyarak kurtarmak yerine 200’ünü kesti. Katliam Eşref Bitlis Caddesi’nde gerçekleşti.

KURTARILABİLİRDİ

Ankara Şehir Hastanesi Etlik yerleşkesi inşaatının giriş bölümünde yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğundaki alanda gerçekleşen ağaç kıyımıyla ilgili Belediye Meclisine bilgi verilmediğini dile getiren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, “Daha az zayiatla, daha az ağaç kaybıyla bu iş yapılabilirdi. O bölgede topyekun ağaç kıyımı var” dedi. Ünal, kesilen bazı ağaçların 30 - 40 yaşlarında bazılarının ise 10 - 15 yaşında olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Ağaçlar kademeli şekilde yol kenarındaydı. Büyük olan ağaçlar arka tarafta küçük olanlar ise yol kenarına daha yakındı. Ağaçlar teknolojik araçlarla o bölgeden başka bir bölgeye taşınılabilirdi” dedi.

Ankara’da ağaç katliamı
GÜNDEM
Ankara’da ağaç katliamı
Kadıköyde fiyasko: Fenerbahçe elendi

Kadıköy'de fiyasko: Fenerbahçe elendi

​Kayserispor, F.Bahçe'yi 10 kişiyle mağlup etti ve kupada tur atladı.
Soğuktan titredi

Soğuktan titredi

​Türkiye Kupası maçına damga vuran görüntü.
Evini su basan vatandaşa İSKİden Bekleyeceksiniz yanıtı: Her şey güzel olacak diye yola çıktılar ama hiçbir şey güzel olmadı

​Fenerbahçeli taraftarlar, başkanlarına bu sloganlarla tepki gösterdi.

Vaka sayısı yeniden <br>110 binin üzerinde

Vaka sayısı yeniden
110 binin üzerinde

​Türkiye'nin 8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sedef Kabaş Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmişti.

​Kimse kaçırmak istemedi: Antalya'da ilginç görüntü.

Kastamonu'da 9 usta 7 ayda yaptı.
Almanlar yine<br>yakıt kuyruğunda

Almanlar yine
yakıt kuyruğunda

​Daha ucuz benzin için bu kez Polonya'ya akın ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.