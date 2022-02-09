Başkent’te yeşil kıyım: Ankara Büyükşehir Belediyesi 200 ağacı kesti

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yol genişletme çalışmasında ağaçları taşıyarak kurtarmak yerine 200’ünü kesti. Katliam Eşref Bitlis Caddesi’nde gerçekleşti.

KURTARILABİLİRDİ

Ankara Şehir Hastanesi Etlik yerleşkesi inşaatının giriş bölümünde yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğundaki alanda gerçekleşen ağaç kıyımıyla ilgili Belediye Meclisine bilgi verilmediğini dile getiren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, “Daha az zayiatla, daha az ağaç kaybıyla bu iş yapılabilirdi. O bölgede topyekun ağaç kıyımı var” dedi. Ünal, kesilen bazı ağaçların 30 - 40 yaşlarında bazılarının ise 10 - 15 yaşında olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Ağaçlar kademeli şekilde yol kenarındaydı. Büyük olan ağaçlar arka tarafta küçük olanlar ise yol kenarına daha yakındı. Ağaçlar teknolojik araçlarla o bölgeden başka bir bölgeye taşınılabilirdi” dedi.

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