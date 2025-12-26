Yeni Şafak
BASKİ’den su saatlerinin donma riskine karşı uyarı

12:3926/12/2025, Cuma
IHA
"Donan sayaçlara ateşle müdahale etmeyin"
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle su sayaçlarında meydana gelebilecek donma riskine karşı vatandaşları bilgilendirdi. BASKİ, donan sayaçlara sıcak su ya da ateşle müdahale edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kış mevsimi nedeniyle meydana gelen soğuk hava şartları ve buzlanma nedeniyle su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşları uyaran Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte açıkta bulunan sayaçlarda donma riskinin arttığını belirten BASKİ, sayaçlar ve su tesisatlarına yönelik koruyucu önlemleri sahada uygulamaya aldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su boruları ve sayaçlarının soğuk hava ile temas etmeyecek, don ve kardan korunacak şekilde izole edilmesi gerektiğini vurguladı. Bazı abonelerin donan sayaç ve borulara sıcak su ya da ateşle müdahale ettiğini, bunun sayaçlara ciddi zarar vererek kullanılamaz hale getirdiğini belirten BASKİ, bu tür müdahalelerin kesinlikle yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.


Donma nedeniyle patlayan sayaçlardan akan suyun diğer sayaçların da donmasına yol açabildiğini belirten BASKİ, bu gibi durumlarda vananın kapatılarak suyun kesilmesini ve zaman kaybetmeden Alo 185’e başvurulması gerektiğini belirtti. BASKİ tarafından yapılan açıklamada müdahalenin mutlaka profesyonel ekiplerce yapılması gerektiği belirtildi. Konut ve iş yerlerinde de alınması gereken tedbirlere dikkat çeken BASKİ Genel Müdürlüğü, sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının uygun yalıtım malzemeleriyle kaplanması ve kuru tutulmasının önemli olduğunu belirtti. Sayaçların kesinlikle naylon malzeme ile kapatılmaması gerektiği vurgulanırken bunun nemlenme ve sayaç patlamalarına yol açacağı ifade edildi.



