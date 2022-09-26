Gündem Başpiskopos Elpidophoros kirli amacı ifşa etti Türk askeri Kıbrıstan çekilsin
POLİTİKA

Başpiskopos Elpidophoros kirli amacı ifşa etti: Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, 'birleşik Kıbrıs' iddiasını ortaya atarak Türk askerinin adadan çekilmesi gerektiğini savundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Başpiskopos Elpidophoros kirli amacı ifşa etti: Türk askeri Kıbrıstan çekilsin
Başpiskopos Elpidophoros

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığı, Amerika Başpiskoposu Elpidophoros'u rahatsız etti.

Elpidophoros, yaptığı açıklamada, Türk askerinin Kıbrıs'tan "derhal" çekilmesini istedi.

"Birleşik Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar..."

New York'ta Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu'nun programına mesaj gönderen Elpidophoros, şu sözleri sarf etti:

"Kıbrıs'ımızın kurtuluşu ve birleşik ve müreffeh bir Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız."

Elpidophoros: Türk birlikleri, Kıbrıs'tan derhal geri çekilmeli

Kathimeri'nin haberine göre, barış için adaya giden Türk askerinin varlığını "işgal" şeklinde tanımlamaya çalışan Elpidophoros, "Türk birlikleri, Kıbrıs'tan derhal geri çekilmeli." diye konuştu.

"Türkiye'nin tutumundan kaygı duyuyoruz"

Amerika Başpiskoposu, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik 'saldırgan' tutumundan kaygı duyuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Elpidophoros, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.

Rus uçağı KKTC'ye inecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonuç verdi
GÜNDEM
Rus uçağı KKTC'ye inecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonuç verdi

Rusya’dan KKTC’ye uçuş: Her gün Antalya aktarmalı
GÜNDEM
Rusya’dan KKTC’ye uçuş: Her gün Antalya aktarmalı
Hizmet ihracatı rekor kırdı

Hizmet ihracatı rekor kırdı

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu.
Yaz havası geri geliyor

Yaz havası geri geliyor

​Sıcaklıklar altı derece birden artacak.
Önce dayak sonra çatışma

​Ortaköy'deki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'den Moskova'ya üst düzey tehdit
Bursa'nın<br>en lezzetli festivali

Bursa'nın
en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

​Silahları suç ortağı ABD gönderdi.

​Rusya'nın tehdidi sonrası merak ediliyordu: Belli oldu

​Enflasyon mazide bir hatıra olacak.

ABD'den yola çıkmıştı: Ukrayna'ya ulaştığı açıklandı

​Hakkaniyet gözetilmeli.

Gaziosmanpaşa'da 120 kaçak göçmen yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.