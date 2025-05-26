Başvurular 28 Mayıs’ta

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresinin sona ereceği 7 Haziran’dan 10 gün öncesine denk gelen 28 Mayıs’ta ikinci devre başkanlık seçimi için süreç başlayacak. Adaylar, 28 Mayıs’tan itibaren 5 gün içinde TBMM Başkanlığı’na bildirilecek. Bu sürecin ardından TBMM Genel Kurulu, 5 gün içerisinde toplanarak gizli oyla seçim yapacak. Meclis Başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın AK Parti’nin adayını desteklemesi beklenirken, AK Parti’de adaylık için mevcut başkan İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un adı geçiyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla TBMM Başkanı seçimi 3 Haziran’da yapılacak. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve bu oylamada en fazla oy alan üye TBMM Başkanı seçilmiş olacak.