Gündem Batmanda fünye ile patlatılan şüpheli paketten çıkanlar polisi alarma geçirdi
BATMAN

Batman'da fünye ile patlatılan şüpheli paketten çıkanlar polisi alarma geçirdi

Batman'da yol kenarına bırakılan poşette el bombası parçaları bulundu. Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

Haber Merkezi AA
Batman haberleri: Batman’da şüpheli paket içeresinde bomba parçaları çıktı
Marangozcular Sitesi civarında şüpheli bir kişi görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de Gültepe Mahallesi Marangozcular Sitesi civarında şüpheli bir kişi görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce çevrede yapılan geniş çaplı araştırma sonucu yol kenarında şüpheli bir paket olduğu tespit edildi.

Çevre güvenliği alınarak bomba imha uzmanı tarafından şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Can ve mal kaybı yaşanmayan olayın ardından ekiplerce çevrede yapılan incelemede el bombasına ait parçalar olduğu görüldü.

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

Batman’da şüpheli çanta paniği: İçinden el bombası çıktı
GÜNDEM
Batman’da şüpheli çanta paniği: İçinden el bombası çıktı
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