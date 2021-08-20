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Batman vakada birinci

7-13 Ağustos’u kapsayan haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt’te görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 181,96, Ankara’da 199,55, İzmir’de 49,81.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Batman vakada birinci
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 7-13 Ağustos’ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Son bir haftada vaka sayısının en çok Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan’da arttığını bildiren Koca, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart.” dedi.

AŞI ARTINCA VAKALAR AZALDI

  • Her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul ve İzmir’de azalırken, Ankara’da yükseldi. İstanbul’da 181,96, Ankara’da 199,55, İzmir’de 49,81 oldu. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt’te görüldü. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak kayıtlara geçti. 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 48 ilde artarken 33 ilde azaldı. Vaka azalışının olduğu illerde aşılanma oranlarının artması dikkati çekti. Son iki haftada 100 bin kişideki vaka sayısının 596,55 azaldığı Siirt, geçen hafta ve bu hafta ülke genelinde en çok düşüş yaşanan il oldu. Böylece, Siirt 19-25 Haziran’dan sonra ilk kez, 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü il olmaktan çıkarak listede beşinci sıraya geriledi. Vakaların son bir haftada 100 bin kişide 99,69 yükseldiği Batman, en çok vaka artışının yaşandığı şehir oldu. Batman, ilk doz aşılama oranında da yüzde 56 ile turuncu iller kategorisinde ve aşı haritasında en az aşılama oranıyla yedinci sırada yer alıyor.
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