Batman Valiliği’ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise, \"112 ihbar hattına gelen bir şahsın intihar edeceği bilgisi üzerine Asayiş Şubeye Bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızla olay yerine intikal ettiklerinde adres girişinde bir şahsın tepkisi ile karşılaşmışlardır. Herhangi bir ihbara konu olayın olmadığı öğrenilince arkadaşlarımız olay yerinden ayrılırken şüpheli şahıs bir arkadaşımızı sırt kısmından yaralamıştır, şu anda hastanede ve durumu iyi. Bu arkadaşımızı yaralayan şüpheli, yaralama olayını gerçekleştirince de evin içine kaçıyor. Aileyi tahliye ediyoruz. Aileyi tahliye ederken şahıs başka bir odaya kaçıyor. Arkadaşlarımız, şahsı silahla ayağından vurarak etkisiz hale getiriyor\" dedi.