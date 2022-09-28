Gündem Batman Valiliğine girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı
BATMAN

Batman Valiliği’ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Batman’da gece valilik yerleşkesinin duvarından atlayarak içeri girmeye çalışan şahıs, nöbetçi güvenlik görevlilerince yakalanarak emniyet ekiplerine teslim edildi. Valilikten yapılan açıklamada, olayın terörle bağlantısının olmadığı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Batman Valiliği’ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 00.10 sıralarında V.Y. isimli kişinin parmaklıklardan atlayarak, Valilik yerleşkesine girme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Yerleşkede görevli polisler tarafından anında olaya müdahale edilerek, şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Yapılan incelemede şahsın uyuşturucu kullanma ve hırsızlık kaydının bulunduğu, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir şahsın münferit bir hareketi olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.

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Kahramanmaraş’ta polise bıçaklı saldırı: Bir polis yaralandı
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Bıçakla yaralanan polis memuru için olay yerine ambulans sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Acil Servise kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Bu sırada bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı binada silah sesleri yankılanırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise, \"112 ihbar hattına gelen bir şahsın intihar edeceği bilgisi üzerine Asayiş Şubeye Bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızla olay yerine intikal ettiklerinde adres girişinde bir şahsın tepkisi ile karşılaşmışlardır. Herhangi bir ihbara konu olayın olmadığı öğrenilince arkadaşlarımız olay yerinden ayrılırken şüpheli şahıs bir arkadaşımızı sırt kısmından yaralamıştır, şu anda hastanede ve durumu iyi. Bu arkadaşımızı yaralayan şüpheli, yaralama olayını gerçekleştirince de evin içine kaçıyor. Aileyi tahliye ediyoruz. Aileyi tahliye ederken şahıs başka bir odaya kaçıyor. Arkadaşlarımız, şahsı silahla ayağından vurarak etkisiz hale getiriyor\" dedi.
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Olay sonrası soruşturma sürüyor.
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