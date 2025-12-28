Yeni Şafak
Batman'da 54 gündür öksürük nöbeti yaşayan Muhammed Eyüp İstanbul'a sevk edildi

28/12/2025, Pazar
DHA
Batman'da 54 gün önce henüz bilinmeyen nedenle öksürmeye başlayan 13 yaşındaki Muhammed Eyüp Arı'nın rahatsızlığı yapılan tetkiklere rağmen çözüme ulaşamadı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Arı, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Batman'ın GAP Mahallesi’nde yaşayan Nesrin Arı'nın (34) 4 çocuğundan ikincisi olan Muhammed Eyüp Arı, 54 gün önce henüz bilinmeyen nedenle öksürmeye başladı. Çeşitli hastanelere başvuran aile, yapılan tetkiklere rağmen bir çözüme ulaşamadı. Arı’nın aralıksız öksürdüğü anların sosyal medyada paylaşılmasıyla durumdan haberdar olan İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Arı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Muhammed Eyüp Arı (13) ileri tetkik ve tedavi için ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



