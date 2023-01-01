Batman'da binlerce kişi İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını protesto için sokağa döküldü

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, burada yaptığı konuşmada, “Aziz İslam'a saldıran hadsizlere hadlerini bildirmek için buradayız. Dün İsveç'te Kuran nüshalarını ateşe veren hadsizin yaptıkları sıradan bir çirkeflik değildi. Zaman zaman Avrupa'nın farklı başkentlerinde, farklı hadsizlerin, farklı dillerden konuşan, farklı kavimlere mensup İslam düşmanlarının böylesi hareketlerine şahitlik olduk ama dünkü eylem diğerlerinden farklıydı. Dünkü eylem örgütlü bir kötülüktü. Dünkü eylem spontane gelişen bir eylem değildi. İsveç devletinin önce izin verdiği, sonra eylemi gerçekleştirmesi için güvenliğini sağladığı ve sonrasında desteklediği alçakça bir eylemdi. Hiç kimse, hiçbir güç, hiçbir devlet, hiçbir otorite inancımıza hakaret edemez. Kitabımızı yakmaya cüret edemez. Peygamberimize hakaret edemez. Biz bu haksızlığı, bu hakaretleri kabul etmiyor ve hep bir ağızdan reddediyoruz. Bugün bu meydanda toplanmamıza sebep olan o devlet, İsveç, NATO'ya üye olmak istiyor ama NATO'da bir kural var. NATO üyesi bir ülke bile veto ederse, NATO'ya üye olamayacak. O ülkelerden biri de Türkiye. Birkaç ay önce bu üyelik gündeme geldiğinde Türkiye razı olmadığını ifade etti. Niçin? PKK'nın, FETÖ'nün devlet tarafından aranan militanları İsveç'te korunuyor diye. İsveç onlara ev sahipliği yapıyor diye, Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine şerh koydu. Biz de diyoruz ki ey bu ülkenin yönetiminde olanlar, ey bu milletin iradesiyle hareket etme yetkisinde olanlar, ey hükümet bırakın PKK'yı, bırakın FETÖ'yü herifler dinimize düşmanlık ediyor, Rabbimize ve kitabımıza düşmanlık ediyor. Bizim kutsallarımızı hiçe sayan böyle bir devletin güvenliğinden bize ne. Eğer onlar bizim inancımıza değer vermiyorlarsa biz onların güvenliğini temin etmek zorunda değiliz. Defolup gitsinler, başlarının çaresine baksınlar. Böyle bir ülkenin büyükelçisini kendi başkentinizde ağırlıyorsunuz. Buna razı değiliz" dedi.