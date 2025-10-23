Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman'da çıkan yangında anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi

Batman'da çıkan yangında anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi

17:5023/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Apartman dairesinde yangın
Apartman dairesinde yangın

Batman'da bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi.

Şafak Mahallesi 3418. Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen anne ve iki çocuğunu evden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalenin ardından anne ve 2 çocuğu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.





#Batman
#İtfaiye
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?