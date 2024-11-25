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Bayburt'ta okullar 1 gün tatil edildi

Bayburt'ta okullar 1 gün tatil edildi

17:2725/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
AA
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Bayburt
Bayburt

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.


Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.


Kamu çalışanları idari izinli sayılacak


Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Kar nedeniyle kentte bugün de eğitim öğretime ara verilmişti.




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