Bayrak provokasyonu

Türkiye’deki bir grup PKK/ YPG yandaşı hezimet yaşayan SDG’ye destek için Nusaybin’de kullanılmayan bir sınır kapısından Suriye’ye geçmeye çalıştı. Grup bu sırada sınır kapısında bulunan Türk bayrağına saldırdı. Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen 5 provokatör gözaltına alındı.
PKK/SDG sempatizanları, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına alçak bir saldırı gerçekleştirdi. Terör örgütü sempatizanları, Mardin Nusaybin’de geçişe kapalı sınır kapısından sınırı geçme teşebbüsünde bulundu. Yine aynı grup, sınır kapısındaki Türk bayrağını indirdi.
5 SALDIRGAN GÖZALTINDA
Kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 5 saldırgan gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü hakkında terör örgütü propagandası yapmak, biri hakkında ise askeri yasak bölgelere girme suçundan işlem yapıldı. Türk bayrağına yönelik alçak saldırıyı lanetleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çatışmalar bahane edilerek gerçekleştirilen eylemlerde 356 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığı, 35 şüphelinin tutuklandığı bilgisini verdi.
TEPKİ YAĞDI
Bayrak provokasyonuna tepki yağdı. Saldırıyı lanetleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma gücüne ve kararlılığına sahiptir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “En net ve güçlü karşılık verilecektir. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir” ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da şanlı bayrağımıza yönelik hain saldırının açık bir provokasyon olduğunu vurguladı. Bakanlar ve parti temsilcileri de pravokasyonu kınadı.